Віртуальна армія України. Наскільки наші об’єкти захищені від хакерів? Факти тижня, 12.12

Для хакерів немає кордонів. Вони зламують пошту ФБР, порушують транспортні сполучення, блокують банківські розрахунки. І так по всьому світу!

Експерти припускають, що Росія може спробувати влаштувати хаос в українських містах за допомогою кібервійни.

Чи захищені від таких атак наші ключові інфраструктурні об’єкти — дивіться у сюжеті Артема Кулі.