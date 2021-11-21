Video: Вовина тисяча. Коли і як українці отримають гроші? Факти тижня, 21.11

1000 грн за вакцинацію. Це безумовно стало темою №1. Увесь тиждень країна жваво обговорювала рішення президента України Володимира Зеленського заохочувати щеплених від коронавірусу грошима. Інтернет заполонили меми, а саму ініціативу відразу нарекли "Вовиною тисячею". Як отримати 1000 грн за вакцинацію та куди її можна витратити - дивіться у сюжеті Андрія Бориса.