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Video: Вовина тисяча. Коли і як українці отримають гроші? Факти тижня, 21.11

1000 грн за вакцинацію. Це безумовно стало темою №1. Увесь тиждень країна жваво обговорювала рішення президента України Володимира Зеленського заохочувати щеплених від коронавірусу грошима. Інтернет заполонили меми, а саму ініціативу відразу нарекли "Вовиною тисячею". Як отримати 1000 грн за вакцинацію та куди її можна витратити - дивіться у сюжеті Андрія Бориса.

Вовина тисяча. Коли і як українці отримають гроші? Факти тижня, 21.11
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1000 грн за вакцинацію. Це безумовно стало темою №1. Увесь тиждень країна жваво обговорювала рішення президента України Володимира Зеленського заохочувати щеплених від коронавірусу грошима. Інтернет заполонили меми, а саму ініціативу відразу нарекли «Вовиною тисячею».

Як отримати 1000 грн за вакцинацію та куди її можна витратити — дивіться у сюжеті Андрія Бориса.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Вовина тисяча. Коли і як українці отримають гроші? Факти тижня, 21.11 / 21.11.2021 19:37
21.11.2021 19:37

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