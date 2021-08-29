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Video: Втрачений ядерний арсенал України. Чи можливо його відновити? Факти тижня, 29.08

Ядерна зброя - одна із найнебезпечніших у світі. Вона може стерти із лиця землі ціле місто. Ще у часи Другої світової війни ядерна зброя могла допомогти Гітлеру перетворити на третій рейх увесь світ. Але, на щастя, цього не сталося. Був подібний арсенал і в України. Проте ми відмовилися від такої зброї майже одразу після розпаду СРСР. А що було б якби цього не сталося? Аналіз ядерних секретів - дивіться у сюжеті Валерія Літонінського.

Втрачений ядерний арсенал України. Чи можливо його відновити? Факти тижня, 29.08
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Ядерна зброя — одна із найнебезпечніших у світі. Вона може стерти із лиця землі ціле місто. Ще у часи Другої світової війни ядерна зброя могла допомогти Гітлеру перетворити на третій рейх увесь світ. Але, на щастя, цього не сталося.

Був подібний арсенал і в України. Проте ми відмовилися від такої зброї майже одразу після розпаду СРСР. А що було б якби цього не сталося? Аналіз ядерних секретів — дивіться у сюжеті Валерія Літонінського.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Втрачений ядерний арсенал України. Чи можливо його відновити? Факти тижня, 29.08 / 29.08.2021 21:19
29.08.2021 21:19

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