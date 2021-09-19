Вибори до Держдуми. Навіщо Путін заводить у парламент бойовиків з Донбасу? Факти тижня, 19.09

Річниця трагедії ДНІПРОГЕС. Навіщо Сталін вирішив підірвати греблю у Запоріжжі? Факти тижня, 19.09
Не тюрма, а готель! Чи можливо відкрити Лук’янівське СІЗО для туристів? Факти тижня, 19.09
«Золота» олія. Чому вітчизняний продукт у нас дорожчий, ніж за кордоном? Факти тижня, 19.09
Професія заробітчанин. Де найбільше платять за сезонні роботи? Факти тижня, 19.09
Лебедине озеро для мера Чорноморська та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.09
Коли новий локдаун? Які обмеження готують для невакцинованих? Факти тижня, 19.09
Газовий шантаж Путіна у Європі. Чи зростуть тарифи в Україні? Факти тижня, 19.09
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 12.09.2021
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження