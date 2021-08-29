Вибуховий Афганістан. Що його чекає після виведення військ США? Факти тижня, 29.08

США почали виводити війська з Афганістану. І одразу після цього владу у країні захопили представники Талібану.

Це викликало паніку у людей. Тисячі громадян Афганістану та іноземців ринулися у столицю держави Кабул. Там люди буквально стрибали на літаки, щоб за всяку ціну втекти за кордон.

Евакуацію військовими літаками розпочинають Україна, США, Італія, Німеччина, Франція та інші країни. Чому така масова та панічна втеча людей, а також куди розвернулось життя в Афганістані — дивіться у сюжеті Андрія Бориса.