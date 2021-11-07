(Українська) Як не стати жертвою колекторів? Чи зупинить новий закон «вишибал» боргів? Факти тижня, 07.11

(Українська) Рай для велосипедів і обмеження для водіїв. Що змінилося у ПДР? Факти тижня, 07.11
(Українська) Секретна мова жестів політиків. Що вони означають? Факти тижня, 07.11
(Українська) Документи для вакцинованих і невакцинованих. Факти тижня, 07.11
(Українська) Чи стягує Путін війська до кордонів України і нова візитівка Яроша. Факти тижня, 07.11
(Українська) Непристойний жест Лероса та інші зашквари. Факти тижня, 07.11
(Українська) Протести антивакцинаторів та інші короновини. Факти тижня, 07.11
(Українська) Чи будемо взимку без світла і тепла? Факти тижня, 07.11
Факти тижня – повний випуск – 31.10.2021
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження