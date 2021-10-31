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Video: Як правильно перевзути авто на зиму? Факти тижня, 31.10

Вже через місяць до нас прийде зима. Уже були перші заморозки. А це означає, що пора перевзувати гуму на зимову. У скільки нині обійдеться українцям підготовка авто до морозів? Почому шини й шиномонтаж та що під час пандемії було б не зайвим в автомобільній аптечці? А також, як не потрапити у снігову пастку - дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

Як правильно перевзути авто на зиму? Факти тижня, 31.10
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Вже через місяць до нас прийде зима. Уже були перші заморозки. А це означає, що пора перевзувати гуму на зимову.

У скільки нині обійдеться українцям підготовка авто до морозів? Почому шини й шиномонтаж та що під час пандемії було б не зайвим в автомобільній аптечці?

А також, як не потрапити у снігову пастку — дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Як правильно перевзути авто на зиму? Факти тижня, 31.10 / 31.10.2021 20:49
31.10.2021 20:49

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