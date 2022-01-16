Як вижити на війні? Фортеці-сховища, тривожна валізка і армійський резерв. Факти тижня, 16.01

Столиця України буквально нашпигована фортифікаційними спорудами різних століть, а також підземеллями, якими пронизані Печерські пагорби.

Як усе це може послужити загонам територіальної оборони, які вже формуються у столиці?

Як добровольці захищатимуть Київ, у разі російського вторгнення та що покласти у тривожну валізку — дивіться у сюжеті Сергія Костежа.