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Video: Як зміцнити імунітет під час третьої хвилі коронавірусу? Факти тижня, 10.10

Третя хвиля пандемії накриває Україну швидше, ніж прогнозувалося. Цього тижня ми перетнули позначку в 16 тисяч нових випадків за день. Тому, якщо ви ще не встигли вакцинуватися, без варіантів треба зміцнювати імунітет. І це також не буде зайвим навіть тим, хто щеплення від коронавірусу вже зробив. Бо в жовтні та листопаді на нас чекає грип та ГРВІ. Як ефективніше прокачати свій імунітет? Що радять лікарі та народна медицина? І які диво-рецепти насправді фейк? Усе, що вам треба знати, щоб зустріти віруси у всеозброєнні, розкаже Артем Куля.

Як зміцнити імунітет під час третьої хвилі коронавірусу? Факти тижня, 10.10
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Третя хвиля пандемії накриває Україну швидше, ніж прогнозувалося. Цього тижня ми перетнули позначку в 16 тисяч нових випадків за день.

Тому, якщо ви ще не встигли вакцинуватися, без варіантів треба зміцнювати імунітет. І це також не буде зайвим навіть тим, хто щеплення від коронавірусу вже зробив. Бо в жовтні та листопаді на нас чекає грип та ГРВІ.

Як ефективніше прокачати свій імунітет? Що радять лікарі та народна медицина? І які диво-рецепти насправді фейк? Усе, що вам треба знати, щоб зустріти віруси у всеозброєнні, розкаже Артем Куля.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Як зміцнити імунітет під час третьої хвилі коронавірусу? Факти тижня, 10.10 / 10.10.2021 19:25
10.10.2021 19:25

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