Video: Якщо завтра війна. План дій на випадок агресії. Факти тижня, 06.02

Фактор повномасштабного вторгнення Росії в Україну змушує людей нервувати. Але чи варто тікати? Ми запитали у досвідчених волонтерів, психологів та відомих людей: як пережити цей тривожний час та що насправді треба робити, аби бути в безпеці - дивіться у сюжеті Артема Кулі.