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Video: Якщо завтра війна. План дій на випадок агресії. Факти тижня, 06.02

Фактор повномасштабного вторгнення Росії  в Україну змушує людей нервувати. Але чи варто тікати? Ми запитали у досвідчених волонтерів, психологів та відомих людей: як пережити цей тривожний час та що насправді треба робити, аби бути в безпеці - дивіться у сюжеті Артема Кулі.

Якщо завтра війна. План дій на випадок агресії. Факти тижня, 06.02
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Фактор повномасштабного вторгнення Росії  в Україну змушує людей нервувати. Але чи варто тікати? Ми запитали у досвідчених волонтерів, психологів та відомих людей: як пережити цей тривожний час та що насправді треба робити, аби бути в безпеці — дивіться у сюжеті Артема Кулі.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Якщо завтра війна. План дій на випадок агресії. Факти тижня, 06.02 / 06.02.2022 21:55
06.02.2022 21:55

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