(Українська) За крок до війни. Як Україна балансувала на межі російського вторгнення і що далі? Факти тижня,26.12

(Українська) Секрети шампанського. Як відрізнити французьке від нашого ігристого? Факти тижня, 26.12
(Українська) Найяскравіші зашквари 2021 року. Факти тижня, 26.12
(Українська) Чи скінчиться пандемія і що буде з цінами на газ? Міжнародні прогнози на 2022. Факти тижня, 26.12
(Українська) Гучні скандали, відставки і санкції. Чим вразили українців політики в 2021-му? Факти тижня, 26.12
(Українська) Новий виток у справі Порошенка. Чи дійде до арешту? Факти тижня, 26.12
(Українська) Жіночий призов. Чи покличуть жінок у армію? Факти тижня, 26.12
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 19.12.2021
(Українська) Дід Мороз проти Санта Клауса. Неказкова історія символів Нового року. Факти тижня, 19.12
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал