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Video: Загадкові смерті російських топ-менеджерів. Що намагаються приховати у Кремлі? Факти тижня, 08.05

Загадкові смерті російських газових чиновників. Кремль вже не вперше навіює страх подібними методами. Мовляв, руки у нього довгі. А тим більше, коли втеча з Росії набула характеру епідемії, найбільш заразної для топ-персон. Чому російських газових чиновників ліквідовували цілими сім’ями? Та яку інформацію намагались приховати в Кремлі? Артем Куля розглянув всі версії.

Загадкові смерті російських топ-менеджерів. Що намагаються приховати у Кремлі? Факти тижня, 08.05
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Загадкові смерті російських газових чиновників. Кремль вже не вперше навіює страх подібними методами. Мовляв, руки у нього довгі. А тим більше, коли втеча з Росії набула характеру епідемії, найбільш заразної для топ-персон. Чому російських газових чиновників ліквідовували цілими сім’ями? Та яку інформацію намагались приховати в Кремлі? Артем Куля розглянув всі версії.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Загадкові смерті російських топ-менеджерів. Що намагаються приховати у Кремлі? Факти тижня, 08.05 / 10.05.2022 16:21
10.05.2022 16:21

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