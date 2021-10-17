(Українська) Загартовані в бою. Як змінилася українська армія за 7 років війни. Факти тижня, 17.10

(Українська) Ліквідація цианідом. Загадкова смерть Бандери і агента «Тарас». Факти тижня, 17.10
(Українська) Маски, Довгоносики, Сердючка і Квартал. Антологія українського гумору. Факти тижня, 17.10
(Українська) Формула кохання. Як жінки полюють на чоловіків. Факти тижня, 17.10
(Українська) Чому Медведєв нахамив Зеленському і московський вояж Нуланд. Факти тижня, 17.10
(Українська) П’яна суддя, брехня депутата та інші зашквари тижня. Факти тижня, 17.10
(Українська) Дефіцит вугілля в Україні. Чи загрожують нам віялові відключення? Факти тижня, 17.10
(Українська) На гарячі теми. Ексклюзив з президентом Зеленським. Факти тижня, 17.10
(Українська) Проїзд у транспорті за Covid-сертифікатом. Як контролюватимуть? Факти тижня, 17.10
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження