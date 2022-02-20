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Video: Загострення на Донбасі. Для чого бойовики влаштовують нові провокації? Факти тижня, 20.02

Навколо України розгортається фейк небаченого масштабу. Аби створити привід для реальної війни, Росія на наших очах малює неіснуючу атаку на окупований Донбас. У Донецьку виють сирени, переляканих дітей та жінок пакують в автобуси для евакуації, біля банкоматів черги, на заправках давка - саме так розповідає російська пропаганда. Мало того, РФ усе зіштовхує на Україну. Навіщо Кремлю це потрібно - дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.

Загострення на Донбасі. Для чого бойовики влаштовують нові провокації? Факти тижня, 20.02
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Навколо України розгортається фейк небаченого масштабу. Аби створити привід для реальної війни, Росія на наших очах малює неіснуючу атаку на окупований Донбас.

У Донецьку виють сирени, переляканих дітей та жінок пакують в автобуси для евакуації, біля банкоматів черги, на заправках давка — саме так розповідає російська пропаганда.

Мало того, РФ усе зіштовхує на Україну. Навіщо Кремлю це потрібно — дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Загострення на Донбасі. Для чого бойовики влаштовують нові провокації? Факти тижня, 20.02 / 20.02.2022 19:28
20.02.2022 19:28

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