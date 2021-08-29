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Video: Зеленка для Порошенка та інші зашквари. Факти тижня, 29.08

- Петра Порошенка облили зеленкою; - Віталія Кличка не впустили до Ангели Меркель; - ГПУ хоче відправити у СІЗО колишнього очільника мінтрансу Миколу Рудьковського; Деталі усіх зашкварів тижня - дивіться онлайн у сюжеті Артема Кулі.

Зеленка для Порошенка та інші зашквари. Факти тижня, 29.08
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— Петра Порошенка облили зеленкою;

— Віталія Кличка не впустили до Ангели Меркель;

— ГПУ хоче відправити у СІЗО колишнього очільника мінтрансу Миколу Рудьковського;

Деталі усіх зашкварів тижня — дивіться онлайн у сюжеті Артема Кулі.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Зеленка для Порошенка та інші зашквари. Факти тижня, 29.08 / 29.08.2021 20:00
29.08.2021 20:00

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