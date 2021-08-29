Зеленка для Порошенка та інші зашквари. Факти тижня, 29.08

Втрачений ядерний арсенал України. Чи можливо його відновити? Факти тижня, 29.08
Бізнес на «прострочці». Як українцям «впарюють» зіпсовану ковбасу? Факти тижня, 29.08
Вибуховий Афганістан. Що його чекає після виведення військ США? Факти тижня, 29.08
Що буде з гривнею, цінами і тарифами? Прогнози на осінь. Факти тижня, 29.08
Кримська платформа в дії. Як повертатимемо український півострів? Факти тижня, 29.08
Парад до 30-річчя Незалежності України. Що лишилося за кадром? Факти тижня, 29.08
Факты Недели — 15 лет вашего доверия
Факти тижня – повний випуск – 04.07.2021
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження