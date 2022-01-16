Життя після олів’є. Як правильно відновитися після свят? Факти тижня, 16.01

Свята для українців — це завжди переїдання. А особливо новорічні, коли майже тиждень доводиться їсти шубу, олів’є, холодець, котлетки та голубці.

А тому після таких пишних застіль багато хто набирає трохи зайвих кілограмів. Як повернути своє тіло у форму та відновитися після свят — дивіться у сюжеті Валерії Черненко.