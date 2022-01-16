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Video: Життя після олів’є. Як правильно відновитися після свят? Факти тижня, 16.01

Свята для українців - це завжди переїдання. А особливо новорічні, коли майже тиждень доводиться їсти шубу, олів’є, холодець, котлетки та голубці. А тому після таких пишних застіль багато хто набирає трохи зайвих кілограмів. Як повернути своє тіло у форму та відновитися після свят - дивіться у сюжеті Валерії Черненко.

Життя після олів’є. Як правильно відновитися після свят? Факти тижня, 16.01
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Свята для українців — це завжди переїдання. А особливо новорічні, коли майже тиждень доводиться їсти шубу, олів’є, холодець, котлетки та голубці.

А тому після таких пишних застіль багато хто набирає трохи зайвих кілограмів. Як повернути своє тіло у форму та відновитися після свят — дивіться у сюжеті Валерії Черненко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Життя після олів’є. Як правильно відновитися після свят? Факти тижня, 16.01 / 16.01.2022 20:21
16.01.2022 20:21

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