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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Команда «Фактов недели» на ICTV запустила проект о европейской поддержке Украины / 12.05.2022 17:19
12.05.2022 17:19
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Команда «Фактов недели» на ICTV запустила проект о европейской поддержке Украины

Команда «Фактов недели» на ICTV запустила проект о европейской поддержке Украины

Дайджест о ежедневной европейской поддержке Украины выходит каждое воскресенье в рамках общенационального марафона. Проект получил название «Євротиждень».

Ссылка на первый выпуск

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину действовало более 200 проектов, финансируемых ЕС. Они помогали в разных секторах экономики и гуманитарной сфере: предоставляли консультации, финансы и оборудование. Все, что способствовало продвижению и реализации реформ в Украине. После вторжения эта огромная группа поддержки Европейской Комиссии вместе с Представительством ЕС в Украине переориентировали свою деятельность. Перед лицом массовой миграции украинцев и гуманитарных катастроф все ресурсы пошли на экстренную помощь Украине. От устройства центров для беженцев до предоставления техники для разборки завалов.

Мы знаем, что ЕС делает многое для нашей поддержки. Мы каждый день слышим, что помощи идет много. Но это общие слова и цифры, пусть и многомиллионные. Мы же хотим показать, что стоит за каждым евроцентом. Что конкретно делает для украинцев каждый проект. Каждый день. Об этом наш «Євротиждень»

— говорит Оксана Соколова, руководитель редакции публицистических проектов канала ICTV.

Также по теме: “Исторические факты”: новый проект “Фактов недели” на ICTV

Дайджест запущен в партнерстве с коммуникационным проектом ЕС «EU NEIGHBOURS east», и также будет содержать информацию о возможностях и разнообразных программах поддержки для украинцев, которые предоставляет ЕС в эти непростые времена.

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Теги: оксана соколова, проект Євротиждень
12.05.2022 17:19



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