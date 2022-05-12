Команда «Фактов недели» на ICTV запустила проект о европейской поддержке Украины

Дайджест о ежедневной европейской поддержке Украины выходит каждое воскресенье в рамках общенационального марафона. Проект получил название «Євротиждень».

Ссылка на первый выпуск

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину действовало более 200 проектов, финансируемых ЕС. Они помогали в разных секторах экономики и гуманитарной сфере: предоставляли консультации, финансы и оборудование. Все, что способствовало продвижению и реализации реформ в Украине. После вторжения эта огромная группа поддержки Европейской Комиссии вместе с Представительством ЕС в Украине переориентировали свою деятельность. Перед лицом массовой миграции украинцев и гуманитарных катастроф все ресурсы пошли на экстренную помощь Украине. От устройства центров для беженцев до предоставления техники для разборки завалов.

Мы знаем, что ЕС делает многое для нашей поддержки. Мы каждый день слышим, что помощи идет много. Но это общие слова и цифры, пусть и многомиллионные. Мы же хотим показать, что стоит за каждым евроцентом. Что конкретно делает для украинцев каждый проект. Каждый день. Об этом наш «Євротиждень»

— говорит Оксана Соколова, руководитель редакции публицистических проектов канала ICTV.

Дайджест запущен в партнерстве с коммуникационным проектом ЕС «EU NEIGHBOURS east», и также будет содержать информацию о возможностях и разнообразных программах поддержки для украинцев, которые предоставляет ЕС в эти непростые времена.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.