Оксана Соколова в проекте «Евронеделя» рассказала о поддержке для Украины в 9 миллиардов евро

Вокруг Украины формируется мощный круг союзников и партнеров. Каждый день мы слышим о новой помощи в войне с россией от европейских партнеров. О практических шагах команда «Фактов недели» рассказывает в проекте «Евронеделя».

На прошлой неделе европейская комиссия предложила создать новый специальный механизм восстановления Украины после войны.

Четкий и детальный план действий, который учел бы все наши потребности. Частью этого плана должно стать создание платформы реконструкции площадки, объединяющей финансовые усилия стран-членов ЕС, других международных доноров и финансовых международных организаций. Возглавить эту платформу должна Украина совместно с Еврокомиссией, президент которой, Урсула фон дер Ляйен, на прошлой неделе уже сообщила о макрофинансовой поддержке для Украины до 9 миллиардов евро. Помощь должна поступить в 2022 году

— отмечает ведущая ICTV и руководительница «Фактов недели» Оксана Соколова.

Также Евросоюз обещает не оставить без вооружения нашу страну в переломный момент войны. Военная помощь ЕС вырастет до 2 миллиардов евро. А Европейский парламент, со своей стороны, поддержал отмену на один год всех пошлин ЕС на украинский экспорт, чтобы помочь украинской экономике выстоять.

Кроме того, Европейская комиссия открыла телефон доверия для украинских беженцев. Вынужденные переселенцы, которые ищут убежища в странах Европы, теперь могут звонить на горячую линию по номеру 0 800 6789 10 11 и получить ответы на все бытовые вопросы, информацию о въезде в ЕС, доступ к образованию, работе и медицине.

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