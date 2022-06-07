Тысяча бронежилетов и новый автопарк: Оксана Соколова рассказала, как европейцы помогают украинским пограничникам и полиции

В новом выпуске проекта «Евронеделя» Оксана Соколова рассказала о новой серии помощи, которую Украина получила от наших европейских партнеров.

Ключевая новость – это безусловно 6 пакет санкций. Частичное нефтяное эмбарго, отключение Сбербанка от системы SWIFT, запрет российских пропагандистских СМИ – все это уже запущено в действие. В конце прошлой недели ЕС открыл имена нескольких десятков человек, попавших под персональные санкции. Среди них, например, Алина Кабаева, которая тесто связана с Путиным. Жена и дети спикера Кремля Дмитрия Пескова. А также основатель и директор компании «Яндекс». Новость об этом мгновенно обрушила российского информационного гиганта

– говорит ведущая.

Кроме этих важных шагов, тринадцать украинских компаний получат грантовую поддержку от ЕС для развития своего бизнеса. Это небольшие предприятия из Киева, Львова, Днепра, Тернополя и других городов, которые производят социально важные товары и услуги, а также создают рабочие места. Каждый бизнес получит до 300 тысяч гривен.

А украинцы беженцы теперь смогут более эффективно пользоваться своими правами, ведь Европейская комиссия запустила специальную информационную платформу. Государства-члены ЕС в режиме реального времени будут обмениваться данными о находящихся под временной защитой людях.

Нацполиция также получила значительную поддержку европейских партнеров. В частности, в рамках программы «Правополис» союзники передали тысячу бронежилетов для правоохранителей, которые сейчас помогают эвакуировать мирных жителей с самых горячих точек, доставляют гуманитарную помощь в городки и поселки, которые страдают от обстрелов, и продолжают собирать доказательства российских преступлений.

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Один из самых экстренных запросов от украинского МВД касался автомобильной техники. Часть ее была уничтожена в боях, другая осталась на временно оккупированных территориях. Нацполиция потеряла более 1000 автомобилей. Но 85 машин разных моделей уже готовятся к отправке в Украину благодаря поддержке программы «Правополис». Только на этот небольшой проект было выделено более 2 миллионов евро. Закупили минибусы, пикапы и внедорожники. Большая часть этих транспортных средств уже въехала на территорию Украины. Их получат Нацполиция, государственное бюро расследований и пограничники.

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