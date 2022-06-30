»Укрзалізниця» получит 50 миллионов евро: Оксана Соколова о помощи от Европейского банка реконструкции и развития

Оксана Соколова и ее команда «Фактов недели» на ICTV продолжает создавать еврокалендарь, информируя украинцев о помощи, которую европейские партнеры оказывают нам каждый день.

В частности, в новом выпуске «Евронедели» речь шла о полутора миллионах помощи художникам, культурным деятелям, врачам, педагогам, предпринимателям, журналистам и лидерам молодежных организаций. Мощный пакет поддержки мобилизовала программа ЕС «House of Europe». С 24 февраля она перенаправила свое финансирование на 7 сфер экстренной поддержки, сосредоточившись на решении проблем военного времени.

Консультативная миссия ЕС в Украине передала нашей полиции современное оборудование на сумму 356 тысяч евро: ноутбуки, офисные системы, смартфоны, программное обеспечение помогут создать мобильные рабочие места для следователей и представителей уголовного розыска.

Важной новостью стало и то, что Европейский банк реконструкции и развития окажет помощь одной из критически важных инфраструктурных украинских компаний.

Украинская железная дорога – дорога жизни для миллионов украинцев, спасающая от войны. Железная дорога – главная артерия для украинской экономики. Наша главная связь с мировыми рынками в условиях полной блокады авиасообщений и морских перевозок. Чтобы поезда ходили исправно, несмотря на обстрелы и разрушения, чтобы сотрудники железной дороги могли выполнять свою работу, часто просто героически, компании «Укрзалізниця» нужна была помощь. И свое плечо ему подставил Европейский банк реконструкции и развития. Первые 50 миллионов евро кредита пойдут на стабилизацию работы компании и помогут справиться с огромными убытками, которые россия продолжает наносить нам ежедневно.

– объясняет Оксана Соколова.

С начала ЕБРР планировал предоставить кредит на модернизацию отдельного участка дороги. Но после широкомасштабного русского вторжения было решено перепрофилировать средства. Это всеобщая тактика европейских партнеров. Сейчас десятки программ и фондов ЕС, годами работавших в Украине, изменили направления работы — переключились на спасение и на то, что украинцам самое необходимое сейчас.

Кроме того, международный финансово-кредитный институт предоставит средства на закупку газа. Первые 50 миллионов пойдут на срочную партию, необходимую для подготовки газовой системы страны к зиме. В общей сложности кредитная линия будет достигать 300 миллионов евро. За эти деньги «Нафтогаз» сможет компенсировать потери добычи топлива, произошедшие из-за нападения России.

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