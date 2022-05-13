“Исторические факты”: новый проект “Фактов недели” на ICTV

Редакция публицистических проектов ICTV запустила русскоязычный спецпроект “Исторические факты”. Ведущим стал Сергей Кудимов. Новый формат команды “Фактов недели” похож на минидокументальный фильм, в котором, опираясь только на проверенные исторические данные, изображается давление имперских амбиций России на нашу Украину.

Война России против Украины длится не последние 8 лет. А гораздо длиннее. Империя меняла названия, но не свою политику по отношению к Украине, цель которой заключалась в уничтожении нашей страны. Речь не только о вооруженных конфликтах. Россия веками убивала украинских лидеров, цвет нашей нации, уничтожала культуру, проводила эксперименты на украинцах, воровала территории вместе с людьми и ресурсами. В “Исторических фактах” мы разбираем эти события вместе с экспертами, используем архивные документы и свидетельства очевидцев для победы правды

– рассказывает ведущий.

Проект выходит каждый четверг в 18:00 для русскоязычной трансляции телеканала FREEДОМ. На ютуб-каналах ICTV и UATV Channel также опубликовано 5 выпусков «Исторических фактов». Смотрите по ссылке.

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