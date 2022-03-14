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Video: 18-й день війни. Як змінились позиції і розстановка сил? Факти тижня, 14.03

Майже 20 днів народної війни за нашу незалежність. Українці вдарили ворогу по зубах. І вже 92% жителів нашої країни впевнені, що Росія цю війну програє. Ворог деморалізований, але технічна можливість росіян досі потужна. Про стан справ на усіх фронтах та як змінилися позиції агресора - дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.

18-й день війни. Як змінились позиції і розстановка сил? Факти тижня, 14.03
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Майже 20 днів народної війни за нашу незалежність. Українці вдарили ворогу по зубах. І вже 92% жителів нашої країни впевнені, що Росія цю війну програє.

Ворог деморалізований, але технічна можливість росіян досі потужна. Про стан справ на усіх фронтах та як змінилися позиції агресора – дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / 18-й день війни. Як змінились позиції і розстановка сил? Факти тижня, 14.03 / 14.03.2022 18:43
14.03.2022 18:43

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