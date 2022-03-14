18-й день війни. Як змінились позиції і розстановка сил? Факти тижня, 14.03

Майже 20 днів народної війни за нашу незалежність. Українці вдарили ворогу по зубах. І вже 92% жителів нашої країни впевнені, що Росія цю війну програє.

Ворог деморалізований, але технічна можливість росіян досі потужна. Про стан справ на усіх фронтах та як змінилися позиції агресора – дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.