20 років найгучнішому теракту в США. Як він змінив світ? Факти тижня, 12.09

Президент США Джо Байден цього тижня доручив розсекретити деякі документи історичної ваги. Вони стосуються найбільшого теракту сучасності 11 вересня 2001 року.

Кожен з вас пам’ятає ці моторошні кадри, коли пасажирські літаки врізаються у башти Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку. Рівно 20 років тому загинуло майже 3 тис. людей. І цей день змінив світ навколо нас назавжди. Розпочавши еру боротьби із тероризмом.

Сьогодні наш спеціальний кореспондент Максим Крапівний на місці тієї трагедії у США.