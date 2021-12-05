30 років після розпаду СРСР. Чи міг Союз вижити без України? Факти тижня, 05.12

Цього тижня рівно 30 років тому українці поховали Радянський Союз. Першого грудня 1991-го року відбувся історичний референдум про незалежність. Перший і останній президент СРСР — Михайло Горбачов до останнього намагався утримати імперію. Реформувавши її. Але процеси були запущені незворотні.

Як це відбувалося? І що означає для кожного з нас? Історичний детектив Олександра Мельникова.