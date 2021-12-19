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Video: Як син чиновника виграв Тойоту в лотерею та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.12

Зашквар тижня - Росія визнала, що її кадрові війська є на окупованому Донбасі. Для нас це не новина, звісно. Але ж Кремль вперто брехав і бреше усьому світу, Росія, мовляв, не сторона конфлікту. Про інші зашквари тижня розкаже Катерина Павловська.    

Як син чиновника виграв Тойоту в лотерею та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.12
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Зашквар тижня – Росія визнала, що її кадрові війська є на окупованому Донбасі. Для нас це не новина, звісно. Але ж Кремль вперто брехав і бреше усьому світу, Росія, мовляв, не сторона конфлікту. Про інші зашквари тижня розкаже Катерина Павловська.

 

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Як син чиновника виграв Тойоту в лотерею та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.12 / 19.12.2021 19:19
19.12.2021 19:19

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