Як син чиновника виграв Тойоту в лотерею та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.12

Зашквар тижня – Росія визнала, що її кадрові війська є на окупованому Донбасі. Для нас це не новина, звісно. Але ж Кремль вперто брехав і бреше усьому світу, Росія, мовляв, не сторона конфлікту. Про інші зашквари тижня розкаже Катерина Павловська.

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