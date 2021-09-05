Американський вояж. Про що домовилися Президенти Байден і Зеленський? Факти тижня, 05.09

США задекларували свою підтримку Україні у протистоянні російській агресії. Але очікують реальних змін всередині української держави. Зроблено дуже важливий акцент, що успіх України має центральне значення для глобальної боротьби у світі – між демократією та автократією.

Що ми здобули у цьому візиті? У Білому Домі? В Пентагоні? В НАСА? І чим вразила Зеленського Кремнієва долина? Усі підсумки у Максима Крапівного.