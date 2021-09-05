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Video: Американський вояж. Про що домовилися Президенти Байден і Зеленський? Факти тижня, 05.09

США задекларували свою підтримку Україні у протистоянні російській агресії. Але очікують реальних змін всередині української держави. Зроблено дуже важливий акцент, що успіх України має центральне значення для глобальної боротьби у світі - між демократією та автократією. Що ми здобули у цьому візиті? У Білому Домі? В Пентагоні? В НАСА? І чим вразила Зеленського Кремнієва долина? Усі підсумки у Максима Крапівного.

Американський вояж. Про що домовилися Президенти Байден і Зеленський? Факти тижня, 05.09
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США задекларували свою підтримку Україні у протистоянні російській агресії. Але очікують реальних змін всередині української держави. Зроблено дуже важливий акцент, що успіх України має центральне значення для глобальної боротьби у світі – між демократією та автократією.

Що ми здобули у цьому візиті? У Білому Домі? В Пентагоні? В НАСА? І чим вразила Зеленського Кремнієва долина? Усі підсумки у Максима Крапівного.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Американський вояж. Про що домовилися Президенти Байден і Зеленський? Факти тижня, 05.09 / 05.09.2021 20:37
05.09.2021 20:37

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