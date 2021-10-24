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Video: Армагедон у лікарнях. Чи вистачить ліжок і кисню? Факти тижня, 24.10

Число госпіталізацій б'є рекорди. На станціях швидкої допомоги фіксують рекордну кількість звернень. Про все це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доповідав цього тижня у Верховній Раді. Міністр у Раді сказав, що нам можна переобладнати під коронавірус інші відділення. І збільшити число ліжок на третину. Але це буде зроблено за рахунок інших пацієнтів. Ситуація по лікарнях геть не однорідна. Десь ще є ліжка, десь — вже справжній армагедон. І скрізь не вистачає медичного персоналу. Загальну картину Володимир Рунець зібрав у рубриці Короновини.

Армагедон у лікарнях. Чи вистачить ліжок і кисню? Факти тижня, 24.10
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Число госпіталізацій б’є рекорди. На станціях швидкої допомоги фіксують рекордну кількість звернень. Про все це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко доповідав цього тижня у Верховній Раді.

Міністр у Раді сказав, що нам можна переобладнати під коронавірус інші відділення. І збільшити число ліжок на третину. Але це буде зроблено за рахунок інших пацієнтів.

Ситуація по лікарнях геть не однорідна. Десь ще є ліжка, десь — вже справжній армагедон. І скрізь не вистачає медичного персоналу. Загальну картину Володимир Рунець зібрав у рубриці Короновини.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Армагедон у лікарнях. Чи вистачить ліжок і кисню? Факти тижня, 24.10 / 24.10.2021 19:28
24.10.2021 19:28

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