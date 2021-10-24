Армагедон у лікарнях. Чи вистачить ліжок і кисню? Факти тижня, 24.10

Поганий урожай кави. Чи буде дефіцит та скільки коштуватиме улюблений ранковий напій? Факти тижня, 24.10
Куртка, пальто чи шуба? Як утеплитись на зиму? Факти тижня, 24.10
Дорожчає пальне, продукти й техніка. Що відбувається з цінами? Факти тижня, 24.10
Невже Киву виключили з ОПЗЖ? Усі зашквари тижня. Факти тижня, 24.10
Газові тарифи. Скільки платитимемо за опалення? Факти тижня, 24.10
Хаос на вокзалах і зупинках. Які обмеження в областях червоної зони? Факти тижня, 24.10
Ядерні навчання НАТО в Європі. Навіщо Альянс робить Путіну нерви? Факти тижня, 24.10
Факти тижня – повний випуск – 17.10.2021
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження