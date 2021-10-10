Бабин Яр. 80-ті роковини. Факти тижня, 10.10

Чому “лягли” соцмережі і яким зв’язком користуються президенти? Факти тижня, 10.10
Чому заморські банани в Україні дешевші, ніж вітчизняні яблука? Факти тижня, 10.10
Стильно, модно, економно. Чому секонд-хенд знову в тренді? Факти тижня, 10.10
Чому українські далекобійники тікають до Європи? Факти тижня, 10.10
Хто з українських чиновників відмиває гроші через офшори? Факти тижня, 10.10
Скандал з Укрексімбанком. Головний зашквар тижня. Факти тижня, 10.10
Як зміцнити імунітет під час третьої хвилі коронавірусу? Факти тижня, 10.10
Гучне звільнення Разумкова. Навіщо замінили спікера? Факти тижня, 10.10
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження