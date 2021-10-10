Бабин Яр. 80-ті роковини. Факти тижня, 10.10

80-ті роковини трагедії у Бабиному Яру вперше зібрали у Меморіальному центрі у Києві лідерів Німеччини, Ізраїлю та України. А також безліч делегацій з усього світу.

На основі архівних кадрів про жахливі події у Бабиному Яру український режисер Сергій Лозниця зняв фільм, який здобув популярність після Каннського фестивалю.

Про 80-ті роковини трагедії – дивіться у сюжеті Катерини Павловської.