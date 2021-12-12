Байден та Путін. Про Україну без України? Факти тижня, 12.12

Битва супермаркетів. Як магазини борються за покупців і як правильно скуповуватися? Факти тижня, 12.12
Віртуальна армія України. Наскільки наші об’єкти захищені від хакерів? Факти тижня, 12.12
Хамство заступника міністра МВС Гогілашвілі та інші зашквари тижня. Факти тижня, 12.12
Україна без поліетилену. Скільки коштуватиме одноразовий пакет? Факти тижня, 12.12
Економічний паспорт українця. Як працюватиме і кому платитимуть гроші? Факти тижня, 12.12
Чернігівська ДТП. Наскільки безпечно їздити в українських маршрутках? Факти тижня, 12.12
Факти тижня – ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ
Факти тижня – повний випуск – 05.12.2021
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал