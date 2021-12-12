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Video: Байден та Путін. Про Україну без України? Факти тижня, 12.12

Про майбутнє України цього тижня говорив увесь світ. В центрі уваги була зустріч року - президент Джо Байден і президент Володимир Путін обговорювали по відеозв'язку долю України. Загроза повномасштабного вторгнення, вперше від 2014 року, була неймовірно високою. А тому світ не міг не відреагувати. Лише через два дні Байден розповів про результати лідеру української держави Володимиру Зеленському. Які умови виставив Путін, що пообіцяв Байден та до яких поступок готують Київ - дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

Байден та Путін. Про Україну без України? Факти тижня, 12.12
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Про майбутнє України цього тижня говорив увесь світ. В центрі уваги була зустріч року – президент Джо Байден і президент Володимир Путін обговорювали по відеозв’язку долю України.

Загроза повномасштабного вторгнення, вперше від 2014 року, була неймовірно високою. А тому світ не міг не відреагувати.

Лише через два дні Байден розповів про результати лідеру української держави Володимиру Зеленському. Які умови виставив Путін, що пообіцяв Байден та до яких поступок готують Київ – дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Байден та Путін. Про Україну без України? Факти тижня, 12.12 / 12.12.2021 19:48
12.12.2021 19:48

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