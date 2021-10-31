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Video: Байрактар на Донбасі. Пташка, що налякала Росію. Факти тижня, 31.10

Українські військові вперше застосували безпілотний ударний комплекс Байрактар. Це був удар у відповідь. Проросійські бойовики гатили по наших позиціях в районі селища Гранитне. Загинув український військовий. На такі дії Росія заявила протест, а близькі до неї Франція та Німеччина висловили занепокоєння. І тільки США незворушно підтримали цей крок. Бо Україна захищає свої території. Чому цей удар привернув увагу всього світу та на які кроки він може підштовхнути Кремль - дивіться у сюжеті Катерини Павловської.

Байрактар на Донбасі. Пташка, що налякала Росію. Факти тижня, 31.10
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Українські військові вперше застосували безпілотний ударний комплекс Байрактар. Це був удар у відповідь. Проросійські бойовики гатили по наших позиціях в районі селища Гранитне. Загинув український військовий.

На такі дії Росія заявила протест, а близькі до неї Франція та Німеччина висловили занепокоєння. І тільки США незворушно підтримали цей крок. Бо Україна захищає свої території.

Чому цей удар привернув увагу всього світу та на які кроки він може підштовхнути Кремль – дивіться у сюжеті Катерини Павловської.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Байрактар на Донбасі. Пташка, що налякала Росію. Факти тижня, 31.10 / 31.10.2021 19:32
31.10.2021 19:32

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