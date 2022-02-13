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Video: Бацькова “Рішучість”. На що можуть обернутись спільні навчання Путіна й Лукашенка? Факти тижня, 13.02

Джо Байден провів ще одну термінову телефонну розмову з Володимиром Путіним. Попередив про жахливі наслідки в разі вторгнення. Що ж відповів очільник Кремля? Який саме зараз розгортає потужні військові навчання на території Білорусі під боком у Києва. Чи можуть ці маневри перейти у реальний наступ? Аналіз зробив Володимир Рунець.

Бацькова “Рішучість”. На що можуть обернутись спільні навчання Путіна й Лукашенка? Факти тижня, 13.02
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Джо Байден провів ще одну термінову телефонну розмову з Володимиром Путіним. Попередив про жахливі наслідки в разі вторгнення. Що ж відповів очільник Кремля? Який саме зараз розгортає потужні військові навчання на території Білорусі під боком у Києва.

Чи можуть ці маневри перейти у реальний наступ? Аналіз зробив Володимир Рунець.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Бацькова “Рішучість”. На що можуть обернутись спільні навчання Путіна й Лукашенка? Факти тижня, 13.02 / 13.02.2022 19:07
13.02.2022 19:07

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