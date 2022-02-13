Бацькова “Рішучість”. На що можуть обернутись спільні навчання Путіна й Лукашенка? Факти тижня, 13.02

Джо Байден провів ще одну термінову телефонну розмову з Володимиром Путіним. Попередив про жахливі наслідки в разі вторгнення. Що ж відповів очільник Кремля? Який саме зараз розгортає потужні військові навчання на території Білорусі під боком у Києва.

Чи можуть ці маневри перейти у реальний наступ? Аналіз зробив Володимир Рунець.