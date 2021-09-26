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Video: Базарні 90-ті: човники, міняли, кидали. Як ринки годували країну? Факти тижня, 26.09

Чи можна в наш час безпечно ходити з дітьми в кафе? Якщо ситуація нагадує 90-ті. Епоху масових вуличних розбірок і безправ'я. Коли кожен був сам за себе і кожен виживав, як міг. Яскрава ознака того часу — базари. Щоб вижити, усі продавали все. Бо підприємства зупинились, а державні інституції тільки народжувались. Тоді не було соцмереж і саме ринки були місцем, де обмінювались новинами, запускали перші власні бізнеси й роздобували дефіцитні товари. Така от ринкова економіка — по-українськи. Її феномен розібрав Олександр Мельников.  

Базарні 90-ті: човники, міняли, кидали. Як ринки годували країну? Факти тижня, 26.09
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Чи можна в наш час безпечно ходити з дітьми в кафе? Якщо ситуація нагадує 90-ті. Епоху масових вуличних розбірок і безправ’я. Коли кожен був сам за себе і кожен виживав, як міг.

Яскрава ознака того часу — базари. Щоб вижити, усі продавали все. Бо підприємства зупинились, а державні інституції тільки народжувались. Тоді не було соцмереж і саме ринки були місцем, де обмінювались новинами, запускали перші власні бізнеси й роздобували дефіцитні товари.

Така от ринкова економіка — по-українськи. Її феномен розібрав Олександр Мельников.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Базарні 90-ті: човники, міняли, кидали. Як ринки годували країну? Факти тижня, 26.09 / 26.09.2021 21:06
26.09.2021 21:06

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