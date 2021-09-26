Базарні 90-ті: човники, міняли, кидали. Як ринки годували країну? Факти тижня, 26.09

Чи можна в наш час безпечно ходити з дітьми в кафе? Якщо ситуація нагадує 90-ті. Епоху масових вуличних розбірок і безправ’я. Коли кожен був сам за себе і кожен виживав, як міг.

Яскрава ознака того часу — базари. Щоб вижити, усі продавали все. Бо підприємства зупинились, а державні інституції тільки народжувались. Тоді не було соцмереж і саме ринки були місцем, де обмінювались новинами, запускали перші власні бізнеси й роздобували дефіцитні товари.

Така от ринкова економіка — по-українськи. Її феномен розібрав Олександр Мельников.