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Безглузда витівка чи тролінг кухаря Путіна. Що стоїть за розгромом вагнерівців у Попасній?Факти тижня, 21.08

У Попасній в одному з будинків красиво палав розташувався штаб російської приватної військової компанії Вагнер. Власником якої є кухар Путіна Євген Пригожин. Цікаво, що на цей штаб навів не супутник. Як кремлівський пропагандист допоміг знищити вагнерівців? Яку роль зараз відіграє ця приватна армія на війні в Україні? І чому кухар Путіна особисто вербує зеків на російських зонах? Матеріал Олександра Мельникова.

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