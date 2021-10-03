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Video: Біди ретроградного Меркурія. Що робити, коли планета пішла не туди? Факти тижня. 03.10

З понеділка ми увійшли в небезпечний період ретроградного Меркурія. Ретроградний, тому що візуально виглядає так, що планета Меркурій, на своїй орбіті, починає рухатись у зворотній бік. Насправді це оптична ілюзія. Але оскільки зовні виглядає саме так - Меркурій  рухається задом — тож у  сферах, за які він відповідає  все йде задом наперед. Кількість халеп, яка стається з нами у ці дні, мимоволі змушує придивитись до астрологічних  законів. А може вони і справді впливають на наше життя? Чого не можна робити у період Ретроградного Меркурія? Усі секрети розкаже Валерія Черненко.

Біди ретроградного Меркурія. Що робити, коли планета пішла не туди? Факти тижня. 03.10
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З понеділка ми увійшли в небезпечний період ретроградного Меркурія. Ретроградний, тому що візуально виглядає так, що планета Меркурій, на своїй орбіті, починає рухатись у зворотній бік. Насправді це оптична ілюзія. Але оскільки зовні виглядає саме так – Меркурій  рухається задом — тож у  сферах, за які він відповідає  все йде задом наперед.

Кількість халеп, яка стається з нами у ці дні, мимоволі змушує придивитись до астрологічних  законів. А може вони і справді впливають на наше життя?

Чого не можна робити у період Ретроградного Меркурія? Усі секрети розкаже Валерія Черненко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Біди ретроградного Меркурія. Що робити, коли планета пішла не туди? Факти тижня. 03.10 / 03.10.2021 20:58
03.10.2021 20:58

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