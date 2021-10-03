Біди ретроградного Меркурія. Що робити, коли планета пішла не туди? Факти тижня. 03.10

З понеділка ми увійшли в небезпечний період ретроградного Меркурія. Ретроградний, тому що візуально виглядає так, що планета Меркурій, на своїй орбіті, починає рухатись у зворотній бік. Насправді це оптична ілюзія. Але оскільки зовні виглядає саме так – Меркурій рухається задом — тож у сферах, за які він відповідає все йде задом наперед.

Кількість халеп, яка стається з нами у ці дні, мимоволі змушує придивитись до астрологічних законів. А може вони і справді впливають на наше життя?

Чого не можна робити у період Ретроградного Меркурія? Усі секрети розкаже Валерія Черненко.