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Video: ”Більшовик” продано. Що збудують на місці промислового гіганта? Факти тижня, 07.11

Перший київський машинобудівний завод, який уся країна знає, як завод "Більшовик". Промисловий гігант, віком у 150 років, шлях якого тягне на історичний роман. Ну а фінал розгортається у нас на очах. Символ індустріалізації пішов з молотка на аукціоні. Гігантська територія в центрі столиці та рештки цехів. Що з ними буде далі? Невже забудують черговими висотками? Чому помирають промислові гіганти? І яке майбутнє чекає робітничий клас? Катерина Павловська розкаже вам про легенду і те, що буде далі.

”Більшовик” продано. Що збудують на місці промислового гіганта? Факти тижня, 07.11
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Перший київський машинобудівний завод, який уся країна знає, як завод “Більшовик”. Промисловий гігант, віком у 150 років, шлях якого тягне на історичний роман. Ну а фінал розгортається у нас на очах. Символ індустріалізації пішов з молотка на аукціоні. Гігантська територія в центрі столиці та рештки цехів. Що з ними буде далі? Невже забудують черговими висотками?

Чому помирають промислові гіганти? І яке майбутнє чекає робітничий клас? Катерина Павловська розкаже вам про легенду і те, що буде далі.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / ”Більшовик” продано. Що збудують на місці промислового гіганта? Факти тижня, 07.11 / 07.11.2021 20:38
07.11.2021 20:38

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