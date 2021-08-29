Бізнес на “прострочці”. Як українцям “впарюють” зіпсовану ковбасу? Факти тижня, 29.08

Московська, лікарська, салямі чи то сервелат! Яких тільки нині немає ковбас на магазинних полицях – очі розбігаються!

Ціновий діапазон на них теж досить широкий. Та чи вся продукція відповідає державним стандартам та як виявити фальсифікат – дивіться у сюжеті Валерії Черненко.