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Video: Бізнес на “угонах”. Як крадуть ваші машини і як захиститися? Факти тижня, 10.10

Кожен власник авто боїться, щоб його машину не викрали. Тому й удосконалюються системи захисту на наших транспортних засобах. Проте це не зупиняє злодіїв. Навпаки, чим краще захищеним стає автомобіль, тим більше технічних засобів стає у крадіїв. Які машини викрадають автозлодії, чому зірки часто стають їхніми жертвами та куди вивозять крадені автомобілі - дивіться у сюжеті Олександра Мельникова.

Бізнес на “угонах”. Як крадуть ваші машини і як захиститися? Факти тижня, 10.10
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Кожен власник авто боїться, щоб його машину не викрали. Тому й удосконалюються системи захисту на наших транспортних засобах.

Проте це не зупиняє злодіїв. Навпаки, чим краще захищеним стає автомобіль, тим більше технічних засобів стає у крадіїв.

Які машини викрадають автозлодії, чому зірки часто стають їхніми жертвами та куди вивозять крадені автомобілі – дивіться у сюжеті Олександра Мельникова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Бізнес на “угонах”. Як крадуть ваші машини і як захиститися? Факти тижня, 10.10 / 10.10.2021 21:38
10.10.2021 21:38

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