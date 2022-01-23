seach
ICTV - Разом краще

Video: Бліцкриг на Харків? Які воєнні сценарії задумав Путін. Факти тижня, 23.01

Виснажливі переговори Вашингтона з Москвою, що відбулися минулого тижня, і продовжилися цього, наразі не дали жодних результатів. Росія і далі стягує війська до наших кордонів. Усі чекають відповіді на ключове запитання: буде війна чи ні? Ми шукали її увесь тиждень. І зараз будемо розбирати ситуацію покрово. Олександр Візгін про результати переговорів і можливі кроки Путіна.

Бліцкриг на Харків? Які воєнні сценарії задумав Путін. Факти тижня, 23.01
0 Коментувати

Виснажливі переговори Вашингтона з Москвою, що відбулися минулого тижня, і продовжилися цього, наразі не дали жодних результатів.

Росія і далі стягує війська до наших кордонів.

Усі чекають відповіді на ключове запитання: буде війна чи ні? Ми шукали її увесь тиждень. І зараз будемо розбирати ситуацію покрово. Олександр Візгін про результати переговорів і можливі кроки Путіна.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Бліцкриг на Харків? Які воєнні сценарії задумав Путін. Факти тижня, 23.01 / 23.01.2022 19:06
23.01.2022 19:06

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь