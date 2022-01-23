Бліцкриг на Харків? Які воєнні сценарії задумав Путін. Факти тижня, 23.01

Виснажливі переговори Вашингтона з Москвою, що відбулися минулого тижня, і продовжилися цього, наразі не дали жодних результатів.

Росія і далі стягує війська до наших кордонів.

Усі чекають відповіді на ключове запитання: буде війна чи ні? Ми шукали її увесь тиждень. І зараз будемо розбирати ситуацію покрово. Олександр Візгін про результати переговорів і можливі кроки Путіна.