seach
ICTV - Разом краще

Video: Бонуси для щеплених. І на які обмеження чекати невакцинованим українцям? Факти тижня, 05.09

Ми зараз на порозі третьої хвилі Covid-19. Але у тій же Європі вирішили не чекати біля моря погоди, і запроваджують обмеження. В деяких країнах вас не пустять до ресторану, в магазин чи мерію без Covid-сертифікату. У нас теж задумалися про подібне, щоб не закривати усю країну на жорсткий локдаун. Які двері відкриє сертифікат про вакцинацію всередині країни? Розбирався Сергій Костеж.  

Бонуси для щеплених. І на які обмеження чекати невакцинованим українцям? Факти тижня, 05.09
0 Коментувати

Ми зараз на порозі третьої хвилі Covid-19. Але у тій же Європі вирішили не чекати біля моря погоди, і запроваджують обмеження.

В деяких країнах вас не пустять до ресторану, в магазин чи мерію без Covid-сертифікату.

У нас теж задумалися про подібне, щоб не закривати усю країну на жорсткий локдаун. Які двері відкриє сертифікат про вакцинацію всередині країни? Розбирався Сергій Костеж.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Бонуси для щеплених. І на які обмеження чекати невакцинованим українцям? Факти тижня, 05.09 / 05.09.2021 19:26
05.09.2021 19:26

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь