Бонуси для щеплених. І на які обмеження чекати невакцинованим українцям? Факти тижня, 05.09

Ми зараз на порозі третьої хвилі Covid-19. Але у тій же Європі вирішили не чекати біля моря погоди, і запроваджують обмеження.

В деяких країнах вас не пустять до ресторану, в магазин чи мерію без Covid-сертифікату.

У нас теж задумалися про подібне, щоб не закривати усю країну на жорсткий локдаун. Які двері відкриє сертифікат про вакцинацію всередині країни? Розбирався Сергій Костеж.