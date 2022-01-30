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Video: Боєздатний резерв. Як записатись в тероборону? Факти тижня, 30.01

Верховна Рада законодавчо підтвердила рішення Кабміну – члени тероборони можуть використовувати особисту мисливську і стрілецьку зброю. А також інші види озброєння. Тобто, якщо до ваших рук потрапить якийсь Джавелін, пальнути з нього в російський танк – український закон дозволяє. Але чи дадуть теробороні Джавеліни? Які завдання виконуватимуть ці загони? В разі можливого вторгнення. Чи вистачає добровольців? Усі останні новини про тероборону з різних українських міст у матеріалі Сергія Костежа.  

Боєздатний резерв. Як записатись в тероборону? Факти тижня, 30.01
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Верховна Рада законодавчо підтвердила рішення Кабміну – члени тероборони можуть використовувати особисту мисливську і стрілецьку зброю. А також інші види озброєння. Тобто, якщо до ваших рук потрапить якийсь Джавелін, пальнути з нього в російський танк – український закон дозволяє.

Але чи дадуть теробороні Джавеліни? Які завдання виконуватимуть ці загони? В разі можливого вторгнення. Чи вистачає добровольців? Усі останні новини про тероборону з різних українських міст у матеріалі Сергія Костежа.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Боєздатний резерв. Як записатись в тероборону? Факти тижня, 30.01 / 30.01.2022 20:06
30.01.2022 20:06

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