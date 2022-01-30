Боєздатний резерв. Як записатись в тероборону? Факти тижня, 30.01

Стрілянина в центрі Києва. Розбірки біля СБУ та інші зашквари тижня. Факти тижня, 30.01
Тисяча на ліки. Що ще можна купити за “коронавірусну” допомогу? Факти тижня, 30.01
Козирі української армії. Якою зброєю будемо відбиватись від Росії? Факти тижня, 30.01
Ціна агресії. Скільки Україні коштує загроза війни? Факти тижня, 30.01
Розстріл солдатів у Дніпрі. Чому строковик жорстоко вбив своїх товаришів? Факти тижня, 30.01
Хто насправді допоможе Україні у випадку російського вторгнення? Факти тижня, 30.01
Факти тижня – повний випуск – 23.01.2022
Суперкари президентів. Чия автівка краще: Байдена чи Путіна? Факти тижня, 23.01
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал