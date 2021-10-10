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Video: Брайтон-Біч та Хасидський квартал. Як живуть в Америці росіяни та євреї? Факти тижня, 10.10

Нью-Йорк усе більше стає парадоксальним містом. Адже у ньому живуть люди абсолютно усіх національностей. Інколи Давідів чи Михайлів можна знайти тут частіше, ніж Девідів та Майклів. Там є райони, які утворюють у Нью-Йорку цілі окремі містечка. Деякі лінгвісти кажуть, що у найбільшому місті США розмовляють восьма мовами. Чому у серці Америки навіть не пахне Америкою, а також як там живеться росіянам та євреям - дивіться у сюжеті Максима Крапівного.

Брайтон-Біч та Хасидський квартал. Як живуть в Америці росіяни та євреї? Факти тижня, 10.10
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Нью-Йорк усе більше стає парадоксальним містом. Адже у ньому живуть люди абсолютно усіх національностей. Інколи Давідів чи Михайлів можна знайти тут частіше, ніж Девідів та Майклів.

Там є райони, які утворюють у Нью-Йорку цілі окремі містечка. Деякі лінгвісти кажуть, що у найбільшому місті США розмовляють восьма мовами.

Чому у серці Америки навіть не пахне Америкою, а також як там живеться росіянам та євреям – дивіться у сюжеті Максима Крапівного.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Брайтон-Біч та Хасидський квартал. Як живуть в Америці росіяни та євреї? Факти тижня, 10.10 / 10.10.2021 21:00
10.10.2021 21:00

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