Брехня вже не та. Чому кремлівські пропагандисти змінюють риторику? Факти тижня, 17.07

Російська пропаганда відзначилася новим фейком. Точніше, фейків було як завжди купа. Але цей може сміливо конкурувати з “жестом доброї волі”. Пам’ятаєте, так росіяни пояснювали свою втечу зі Зміїного. Тепер брехнею намагаються замаскувати іншу ганьбу. Ми вже розповідали про відмінну роботу HIMARS.

Один з таких полум’яних привітів наші військові передали окупантам в Новій Каховці. Склад з боєприпасами вибухав годин десять. Але кремлівська пропаганда збрехала, що українці поцілили в селітру. Мовляв, добрива російські окупанти привезли, як гуманітарну допомогу. Цілих 35 тонн. Щоправда, у цій версії почали сумніватися навіть ті, а кого вона була розрахована – тобто самі росіяни. Бо селітра не могла детонувати кілька годин поспіль. Як російська пропаганда маскує свої поразки? І чи дійсно почала готувати росіян до капітуляції? З’ясовував Артем Куля.