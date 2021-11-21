Чайний клондайк в Україні. Як правильно обирати та пити чай? Факти тижня, 21.11

Спецоперація Путіна. Чи загрожує Україні вторгнення біженців і “кадебістів”? Факти тижня, 21.11
Вагнергейт 2.0. Хто в Україні злив спецоперацію із затримання російських найманців? Факти тижня, 21.11
Кива без пістолета. Чому у скандального депутата забрали зброю та інші зашквари. Факти тижня, 21.11
Екологічні бомби. Де в Україні ховають токсичні відходи? Факти тижня, 21.11
Вакциновані всі. Чи вдалось Ізраїлю подолати коронавірус? Факти тижня, 21.11
Вовина тисяча. Коли і як українці отримають гроші? Факти тижня, 21.11
Факти тижня – повний випуск – 14.11.2021
Золота лихоманка. Як знайти український клондайк? Факти тижня, 14.11
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал