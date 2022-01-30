Чек, будь-ласка. Чому підприємці протестують проти касових апаратів? Факти тижня, 30.01

Куравльов на екрані розповідав історії простих небагатих людей. Таких, які цього тижня зібрались під Верховною Радою. І майже пішли на штурм. А все через касові апарати, які стали обов’язковими з першого січня. Але для дрібних торговців – це справжній армагеддон. Тому й вийшли по всій країні на масовий протест.

Чому, здавалось, би правильна ідея загрожує залишити без заробітку тисячі людей? І чи піде влада на поступки ФОПам? Розбиралася Леся Подинська.