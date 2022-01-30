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Video: Чек, будь-ласка. Чому підприємці протестують проти касових апаратів? Факти тижня, 30.01

Куравльов на екрані розповідав історії простих небагатих людей. Таких, які цього тижня зібрались під Верховною Радою. І майже пішли на штурм. А все через касові апарати, які стали обов'язковими з першого січня. Але для дрібних торговців - це справжній армагеддон. Тому й вийшли по всій країні на масовий протест. Чому, здавалось, би правильна ідея загрожує залишити без заробітку тисячі людей? І чи піде влада на поступки ФОПам? Розбиралася Леся Подинська.  

Чек, будь-ласка. Чому підприємці протестують проти касових апаратів? Факти тижня, 30.01
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Куравльов на екрані розповідав історії простих небагатих людей. Таких, які цього тижня зібрались під Верховною Радою. І майже пішли на штурм. А все через касові апарати, які стали обов’язковими з першого січня. Але для дрібних торговців – це справжній армагеддон. Тому й вийшли по всій країні на масовий протест.

Чому, здавалось, би правильна ідея загрожує залишити без заробітку тисячі людей? І чи піде влада на поступки ФОПам? Розбиралася Леся Подинська.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чек, будь-ласка. Чому підприємці протестують проти касових апаратів? Факти тижня, 30.01 / 30.01.2022 20:31
30.01.2022 20:31

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