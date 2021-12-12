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Video: Чернігівська ДТП. Наскільки безпечно їздити в українських маршрутках? Факти тижня, 12.12

Страшне ДТП у Чернігівській області приголомшило країну. Фура вилетіла на зустрічну смугу і лоб в лоб зіткнулася з маршрутним автобусом. У результаті 13 загиблих. Буквально за день ДТП з маршруткою на Тернопільщіни. Ще за кілька днів — на Київщині. На чому нас возять, наскільки це безпечно та як знати, що сідаючи у маршрутку ти доїдеш живим - дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

Чернігівська ДТП. Наскільки безпечно їздити в українських маршрутках? Факти тижня, 12.12
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Страшне ДТП у Чернігівській області приголомшило країну. Фура вилетіла на зустрічну смугу і лоб в лоб зіткнулася з маршрутним автобусом. У результаті 13 загиблих.

Буквально за день ДТП з маршруткою на Тернопільщіни. Ще за кілька днів — на Київщині.

На чому нас возять, наскільки це безпечно та як знати, що сідаючи у маршрутку ти доїдеш живим – дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чернігівська ДТП. Наскільки безпечно їздити в українських маршрутках? Факти тижня, 12.12 / 12.12.2021 19:10
12.12.2021 19:10

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