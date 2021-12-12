Чернігівська ДТП. Наскільки безпечно їздити в українських маршрутках? Факти тижня, 12.12

Страшне ДТП у Чернігівській області приголомшило країну. Фура вилетіла на зустрічну смугу і лоб в лоб зіткнулася з маршрутним автобусом. У результаті 13 загиблих.

Буквально за день ДТП з маршруткою на Тернопільщіни. Ще за кілька днів — на Київщині.

На чому нас возять, наскільки це безпечно та як знати, що сідаючи у маршрутку ти доїдеш живим – дивіться у сюжеті Сергія Костежа.