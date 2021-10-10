Чому “лягли” соцмережі і яким зв’язком користуються президенти? Факти тижня, 10.10

Цього тижня в соцмережах стався глобальний збій. Найбільше від цього постраждав Марк Цукерберг та його компанія Facebook.

За 6 годин поки не працювали соціальні мережі бізнесмен втратив $6 млрд.

Найцікавіше питання, чи стався під час збою витік даних? Наразі ніхто не знає, на чиї сторінки можна було зайти, яку інформацію звідти скопіювати. Тож, не виключено, що далі нас чекають інформаційні бомби.

Та чи стосуватимуться вони лідерів держав, які користуються спецзв’язком? Більше про це – дивіться у сюжеті Михайла Колеснікова.