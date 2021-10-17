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Video: Чому Медведєв нахамив Зеленському і московський вояж Нуланд. Факти тижня, 17.10

Друг Путіна без дипломатичних реверансів пише, що з нинішньою українською владою Росії розмовляти не варто. І навіть шкідливо. І це не просто якась особиста думка Медведєва, який зараз працює заступником Путіна у Радбезі. Прессекретар президента Росії Пєсков заявив, що стаття – показує позицію Кремля. Тоді ж про що Москва збирається говорити з українською владою під час наступної нормандської зустрічі. Підготовка до якої останнім часом активізувалася. Максим Крапівний розклав політичний пасьянс тижня.  

Чому Медведєв нахамив Зеленському і московський вояж Нуланд. Факти тижня, 17.10
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Друг Путіна без дипломатичних реверансів пише, що з нинішньою українською владою Росії розмовляти не варто. І навіть шкідливо. І це не просто якась особиста думка Медведєва, який зараз працює заступником Путіна у Радбезі. Прессекретар президента Росії Пєсков заявив, що стаття – показує позицію Кремля.

Тоді ж про що Москва збирається говорити з українською владою під час наступної нормандської зустрічі. Підготовка до якої останнім часом активізувалася. Максим Крапівний розклав політичний пасьянс тижня.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чому Медведєв нахамив Зеленському і московський вояж Нуланд. Факти тижня, 17.10 / 17.10.2021 20:00
17.10.2021 20:00

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