Чому Медведєв нахамив Зеленському і московський вояж Нуланд. Факти тижня, 17.10

Друг Путіна без дипломатичних реверансів пише, що з нинішньою українською владою Росії розмовляти не варто. І навіть шкідливо. І це не просто якась особиста думка Медведєва, який зараз працює заступником Путіна у Радбезі. Прессекретар президента Росії Пєсков заявив, що стаття – показує позицію Кремля.

Тоді ж про що Москва збирається говорити з українською владою під час наступної нормандської зустрічі. Підготовка до якої останнім часом активізувалася. Максим Крапівний розклав політичний пасьянс тижня.