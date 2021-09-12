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Video: Чому у світі зникли авто із салонів і чи подорожчають вони в Україні? Факти тижня, 12.09

Україна тільки починає відчувати наслідки глобальної автомобільної кризи. Далі, за прогнозами експертів, на нас чекає здорожчання машин та ще більший дефіцит. Що буде з цінами на новенькі машини та вживані? Та чому майже перестали завозити американців? Розбирався Андрій Борис.

Чому у світі зникли авто із салонів і чи подорожчають вони в Україні? Факти тижня, 12.09
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Україна тільки починає відчувати наслідки глобальної автомобільної кризи. Далі, за прогнозами експертів, на нас чекає здорожчання машин та ще більший дефіцит. Що буде з цінами на новенькі машини та вживані? Та чому майже перестали завозити американців? Розбирався Андрій Борис.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чому у світі зникли авто із салонів і чи подорожчають вони в Україні? Факти тижня, 12.09 / 12.09.2021 20:29
12.09.2021 20:29

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