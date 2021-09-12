Чому у світі зникли авто із салонів і чи подорожчають вони в Україні? Факти тижня, 12.09

Тварини на службі в армії. У яких спецопераціях їх використовують? Факти тижня, 12.09
YES у Києві. Чим найбільше стурбовані сильні світу цього? Факти тижня, 12.09
Велике ядерне будівництво в Україні. Чи подешевшає електрика? Факти тижня, 12.09
Назад в СРСР. Про яку союзну державу домовилися Лукашенко і Путін? Факти тижня, 12.09
20 років найгучнішому теракту в США. Як він змінив світ? Факти тижня, 12.09
Тищенко проти Лероса. Перша бійка в новому сезоні та інші зашквари. Факти тижня, 12.09
Локдаун 3.0. Якими будуть нові правила карантину? Факти тижня, 12.09
Грошові секрети. Як відрізнити фальшиві купюри і чи замінять паперові банкноти віртуальними? Факти тижня, 05.09
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження