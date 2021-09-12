Чому у світі зникли авто із салонів і чи подорожчають вони в Україні? Факти тижня, 12.09

Україна тільки починає відчувати наслідки глобальної автомобільної кризи. Далі, за прогнозами експертів, на нас чекає здорожчання машин та ще більший дефіцит. Що буде з цінами на новенькі машини та вживані? Та чому майже перестали завозити американців? Розбирався Андрій Борис.

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