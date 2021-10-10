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Video: Чому українські далекобійники тікають до Європи? Факти тижня, 10.10

Царство вантажівок – це про Україну. Що на магістралях, що на маленьких дорогах їх не злічити. Наша країна справжня транзитна держава. Проте виявляється українські далекобійники масово їдуть працювати у Європу. Чому в Україні катастрофічний дефіцит водіїв? Як працюють та відпочивають далекобійники у Європі? А також чи складно освоїти професію - дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

Чому українські далекобійники тікають до Європи? Факти тижня, 10.10
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Царство вантажівок – це про Україну. Що на магістралях, що на маленьких дорогах їх не злічити. Наша країна справжня транзитна держава. Проте виявляється українські далекобійники масово їдуть працювати у Європу.

Чому в Україні катастрофічний дефіцит водіїв? Як працюють та відпочивають далекобійники у Європі? А також чи складно освоїти професію – дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чому українські далекобійники тікають до Європи? Факти тижня, 10.10 / 10.10.2021 19:57
10.10.2021 19:57

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