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Video: Чому заморські банани в Україні дешевші, ніж вітчизняні яблука? Факти тижня, 10.10

Якщо раніше їх і зі свічкою в руках важко було відшукати, то нині екзотичними фруктами та ягодами завалені всі полички супермаркетів та базарних яток. І приїжджають вони до нас з усіх куточків світу. Але експерти кажуть - не виключено, що тропіки невдовзі прийдуть і в Україну. Адже світ охопила проблема глобального потепління. Та чи так це насправді, а також чому заморські банани в Україні дешевші, ніж вітчизняні яблука - дивіться у сюжеті Олексія Кобзаря.

Чому заморські банани в Україні дешевші, ніж вітчизняні яблука? Факти тижня, 10.10
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Якщо раніше їх і зі свічкою в руках важко було відшукати, то нині екзотичними фруктами та ягодами завалені всі полички супермаркетів та базарних яток. І приїжджають вони до нас з усіх куточків світу.

Але експерти кажуть – не виключено, що тропіки невдовзі прийдуть і в Україну. Адже світ охопила проблема глобального потепління.

Та чи так це насправді, а також чому заморські банани в Україні дешевші, ніж вітчизняні яблука – дивіться у сюжеті Олексія Кобзаря.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чому заморські банани в Україні дешевші, ніж вітчизняні яблука? Факти тижня, 10.10 / 10.10.2021 20:35
10.10.2021 20:35

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