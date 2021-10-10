Чому заморські банани в Україні дешевші, ніж вітчизняні яблука? Факти тижня, 10.10

Якщо раніше їх і зі свічкою в руках важко було відшукати, то нині екзотичними фруктами та ягодами завалені всі полички супермаркетів та базарних яток. І приїжджають вони до нас з усіх куточків світу.

Але експерти кажуть – не виключено, що тропіки невдовзі прийдуть і в Україну. Адже світ охопила проблема глобального потепління.

Та чи так це насправді, а також чому заморські банани в Україні дешевші, ніж вітчизняні яблука – дивіться у сюжеті Олексія Кобзаря.